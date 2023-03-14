SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor 14 Mart eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? sorusu yanıt arıyor. Survivor'da Gönüllüler takımı için zor bir eleme konseyi yaşandı. Peki ama haftanın üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını ünlüler takımı kazandı. Böylece gönüllüler takımı kaybetti. Gönüllüler takımında 2 eleme adayı daha belirlendi. Eleme adayları Fatih, Cansu, Aziz ve Alper oldu.

Fatih, ''Bozkıra sesleniyorum. Benim meşalemin yanmasına devam edin. Gece yorumuyla sözlerimi tamamlamak istiyorum: Gece kafanı yastığa koyduğunda kendinle yüzleşmek, kalbinle hesaplaşmak ve geriye kalan kısımda, uyuman gereken kısımda sevdiklerinin özlemiyle üstümüze verdiğiniz battaniyeyi kafaya çekip sabaha kadar ağlamaktır gece.'' dedi.

Cansu, ''Geçen konsey ben bir şok yaşadım. Adımın çıkmasını hiç beklemiyordum. İlk kaybettiğimizde yazılacak ilk isim olmadığına inanıyorum. Haksızlığa uğradığıma düşünüyorum. Aynı şey Buse'ye yapılmıştı. Bunun ne kadar haksız bir durum olduğuna inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Aziz, ''Çocukluğumdan beri yanımda olan ailem için bir şeyler yapmak isterim. Annem ilkokul mezunu bir kadındı ve eğitim hayatımın iyi olması için büyük bir beklentideydi ve çok zor şartlarda beni büyütmeye çalıştı. Büyük bir kıvançla, annem ev temizliklerine giderek benim eğitim hayatımı tamamlamamı sağladı. Ben eğitim hayatıma çok düşkün şekilde büyüdüm. Lisemi birincilikle bitirdim ve hukuk fakültesini kazandım. Annemi mutlu etmekti amacım. Yaşıtlarım kadar gezemedim, eğlenemedim. Survivor kendi tutkularım için hareket ettiğim tek şey. Burada fikirlerle savaşıyorum. Kendi adıma en doğru şekilde ifade ediyorum. Yolun sonuna geldiğimi düşünenler oldu, ateş başında birbirini gırtlaklayanlar olduğunu gördüm. Bundan sonra yolumun devam etmesi hayırlısıysa devam etmesi en büyük temennim ve arzum'' cümlelerini belirtti.

Alper, ''Benim en başından beri savunduğum şeyler değişmedi. Kurduğum arkadaşlıklar hiçbir zaman değişmedi. Türk halkı da izleyiciler de kimin duruşunun daha doğru ve değişmiyor oluşunu görüyorlardır diye ümit ediyorum.'' diye ekledi.