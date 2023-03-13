Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 13 Mart 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:20
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 13 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Mart Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

13 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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