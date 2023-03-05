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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Bu hafta ilk iki dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı galibiyet serisini devam ettirmek için oyuna çıkarken; Ünlüler takımı ise karşı takımdan bir ismi potaya sokabilecek için yarışacak. Heyecanla Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı bekleniyor. İşte 5 Mart 2023 Survivor eleme adayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 03:50
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan takım son oyunun oynanmasının ardından belli oldu. Dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2023 son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yapılan oylamayla bir ismi potaya gönderdi.

Aysu - 3

Buse - 6

Kürşat - 1

Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan BUSE 3. eleme adayı olurken, performans birincisi Nefise tarafından seçilen AYSU, 4. eleme adayı olarak potaya gönderildi.

BU HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da perşembe akşamı 1. eleme adayı Barış seçilmişti. Survivor'da 4 Mart Cumartesi akşamı eleme potasına giren ikinci isim Murat olmuştu.

Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan BUSE 3. eleme adayı olurken, performans birincisi Nefise tarafından seçilen AYSU, 4. eleme adayı olarak potaya gönderildi.

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