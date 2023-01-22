Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Ocak 2023 Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Ocak 2023 Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan dorukta. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ile ilgili detaylar fragmanda izleyenleri heyecanlandırdı. Survivor, bu akşam ekranlara gelecek 22 Ocak Pazar tarihli bölümde ise Suvivor dokunulmazlık oyununun kazananı merak ediyor. Peki, 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Ocak 2023 Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 OCAK PAZAR SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık oyunu oynanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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