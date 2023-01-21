Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Anlat Bakalım

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Anlat Bakalım

Survivor yeni sezona gümbür gümbür başlarken adaya ilk veda eden ismin Ümit Erdim olması herkesi şoke etti. İlk elemenin ardından bu akşam ekranlara gelecek 21 Ocak Cumartesi tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediyor. Peki, 21 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Anlat Bakalım

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu.21 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 21 Ocak Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

21 OCAK CUMARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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