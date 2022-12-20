Haberler Magazin MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 20 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet verdi. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:42 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 01:00
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 20 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Ayaz, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Ayaz, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda ise eleme adayı, takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya'nın 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının reklam yüzü olduğu öğrenildi. 31 yaşında ve Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi! Özlem Yıldız yıllar sonra itiraf etmişti...
Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı!
Arjantin'in Dünya Kupası kutlamaları yarıda kaldı!
Başakşehir rahat turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
18 Aralık MasterChef kim elendi?
Asgari ücrette teklif belli oldu!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Kurumsal yeni yıl mesajları 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! 00:21
Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... 23:58
Michy Batshuayi: Trabzonspor maçı zor olacak! Michy Batshuayi: Trabzonspor maçı zor olacak! 23:43
Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! 23:35
Crespo'dan galibiyet sözleri! Crespo'dan galibiyet sözleri! 23:30
King: Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyorum King: Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyorum 23:15
Daha Eski
İstanbulspor golü 90+3'de buldu! İzleyin... İstanbulspor golü 90+3'de buldu! İzleyin... 23:07
Fenerbahçe evinde turladı! Fenerbahçe evinde turladı! 22:56
Fatih Terim'den İtalya sözleri! "Dönebilirim" Fatih Terim'den İtalya sözleri! "Dönebilirim" 22:49
Batshuayi yeniden sahnede! İşte F.Bahçe'nin 3. golü Batshuayi yeniden sahnede! İşte F.Bahçe'nin 3. golü 22:25
Batshuayi farkı 2'ye çıkardı Batshuayi farkı 2'ye çıkardı 21:48
F.Bahçe Joshua King ile öne geçti! İşte o gol... F.Bahçe Joshua King ile öne geçti! İşte o gol... 21:46