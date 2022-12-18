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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Aralık MasterChef kim gitti? MasterChef'e kim veda etti

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor. MasterChef'in 18 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için yoğun çaba harcadı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef kim elendi? 18 Aralık Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te elenen isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 01:40
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Aralık MasterChef kim gitti? MasterChef'e kim veda etti

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden ismi kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Tolga, Yağız, Ayaz ve Görkem kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme potasından kurtulan ilk isim Görkem oldu. Ardından Ayaz, jürelerden kazandığı puanlar ile ikinci sırada geceyi noktaladı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'te son ikiye kalan Tolga ve Yağız arasından jürilerden daha az puanı alan isim Yağız oldu ve yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce'den katıldı. Aşçı olan Özçelik lisede eğitimini Turizm alanında tamamlamış. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.

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