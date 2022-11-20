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MASTERCHEF kim elendi? MasterChef kim gitti? 20 Kasım MasterChef veda eden isim

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 20 Kasım'da yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için büyük çaba harcadılar. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 20 Kasım Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:50
MASTERCHEF kim elendi? MasterChef kim gitti? 20 Kasım MasterChef veda eden isim

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ile Büşra kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'ye veda eden isim Barış oldu.

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

MasterChef 2022 kadrosunda yer alan Barış Demir 23 yaşında. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barış mesleğe küçük yaşlarda başlamış. Barış, Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyor. İlk tura çıkan MasterChef Barış Demir, Danilo Şef'in geçen sene Bodrum'da çalıştığı otelde konakladığını söyledi.

Yarışmada bir kez kırmızı takım kaptanlığı yapan MasterChef Barış, önümüzdeki günlerde Fatma Nur ile aynı potaya girecek mi merak konusu.

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