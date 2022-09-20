MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Eylül MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?

20 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in püf noktalarını anlattığı tuzda balık oldu. Kıyasıya yarışan şef adayları arasında en iyi tuzda balık yemeğini yapan isim Tolga oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

20 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, potaya Fatma Nur'u gönderdi. Kırmızı takımdaki yarışmacılar ise kullandıkları oylarla ikinci eleme adayını belirlediler. Yapılan oylamadan sonra Fatma Nur'un yanına Görkem, bir diğer eleme adayı olarak katıldı.