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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 15 Eylül MasterChef haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürdü. MasterChef'in 15 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Balıkesir'de dış oyun gerçekleşti. Dış oyunda dokunulmazlığın sahibi ve eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu ve hangi isim dokunulmazlığın sahini oldu?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 01:30
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 15 Eylül MasterChef haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef 2022 yarışması dış oyun ile devam etti. Balıkesir'de yapılan bu bölümde eleme adayları ve dokunulmazlığın sahibi belli oldu. MasterChef'te bu akşam hangi yarışmacılar eleme adayları oldu ve kim dokunulmazlığın sahibi oldu?

15 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

Masterchef'in bu bölümünde mavi takım kırmızı takımı 23'e 12 mağlup etti. Kırmızı takım dokunulmazlık için yarışa girdi. Düelloda kırmızılılar çikolata ile yaratıcı tabaklar çıkarmak için kıran kırana performans sergiledi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayaz oldu.

15 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk iki oyun sonunda belirlenen eleme adayları Vural, Atike, Fatma Nur ve Barış oldu. Son olarak bu isimlere Kıvanç ve Melih katıldı.

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