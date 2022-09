SON KÖPEK BALIĞI İSTİLASI (THE LAST SHARKNADO) FİLMİNİN KONUSU NE? | Son Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Anthony C. Ferrante'nin üstlendiği ve başrollerini Ian Ziering ile Tara Reid'in paylaştığı ABD yapımı aksiyon morku filmi, televizyon ekranlarında gösterime girmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında araştırılan Son Köpek Balığı İstilası (The Last Sharknado) fiilminin konusu ne? Son Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularını haberimizde cevapladık. İşte Son Köpek Balığı İstilası hakkında detaylar...

SON KÖPEK BALIĞI İSTİLASI (THE LAST SHARKNADO) FİLMİNİN KONUSU NE?

Fin, ilk Sharknado'yu durdurmak ve insanlığı kurtarmak için köpekbalığıyla savaşan arkadaşlarına yeniden katılmak için zamanda geriye gitmek zorundadır.

SON KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ian Ziering

Tara Reid

Cassie Scerbo

Catarina Scerbo

Yahuda Friedlander

Debra Wilson

Vivica A. Fox

SON KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Son Köpek Balığı İstilası, 2018 Amerikan televizyon için yapılan bilim kurgu komedi felaket filmi ve Sharknado film serisinin altıncı ve son bölümüdür.