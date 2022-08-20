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KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kaos Yürüyüşü (Chaos Walking) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Doug Liman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Kaos Yürüyüşü filmi gündemde yerini aldı, televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2021 yapımı aksiyon türündeki film güçlü senaryosuyla izleyenlere muhteşem bir sinema şöleni yaşatmaya hazırlanırken; filme dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kaos Yürüyüşü (Chaos Walking) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kaos Yürüyüşü filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiği filme dair merak edilenler haber detaylarında...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. Fakat "Yeni Dünya", bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs yüüznden herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir.

Pek çok kişi, virüsün getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklenmiştir. Ancak günün birinde Todd, Viola isimli genç bir kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Birbirleri ile pek de alakası olmayan bu ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler.

Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğrenecektir...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Daisy Ridley
  • Tom Holland
  • Mads Mikkelsen
  • Demián Bichir
  • Cynthia Erivo
  • Nick Jonas
  • David Oyelowo

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