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ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Esra Erol'da programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarının sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da için geri sayım başladı ve programın sıkı takipçileri, Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağını araştıranlar arasında yerini aldı. İşte Esra Erol'da programının yeni bölüm tarihi ve yeni sezonuna dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:30
ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Esra Erol'da programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, yeni bölüm ne zaman?

Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi belli oldu ve sezonun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak, ilk bölümü hangi gün, saat kaçta atv ekranlarında olacak? İşte Esra Erol'da programına dair detaylar...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2015 yılından itiraren izleyicilerle buluşan Esra Erol, 24 Haziranda sezon arası vermişti. Esra Erol'un sunduğu program için yeni sezon tarihi ise belli oldu ve programın ekranlara döneceği güne dair detaylar gündem oldu.

Esra Erol'da programının 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı paylaşıldı.

ESRA EROL'DA PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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