Haberler Magazin LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Wes Ball'un üstlendiği 2014 yapımı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan Labirent: Ölümcül Kaçış filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:30
LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Labirent: Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı aksiyon filmi Labirent: Ölümcül Kaçış detayları haberimizde...

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey, her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise kapı kapanıyordur. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra Teresa adında bir genç kız bırakılır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.

LABİRENT: ÖLÜMCÜL KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
  • Dylan O'Brien
  • Thomas Brodie-Sangster
  • Kaya Scodelario
  • Will Poulter
  • Ki Hong Lee
  • Dexter Darden
  • Blake Cooper
  • Aml Ameen
  • Alexander Flores
  • Patricia Clarkson
  • Jacob Lofland
  • Chris Sheffield

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