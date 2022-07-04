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MasterChef Türkiye 4 Temmuz Pazartesi günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla sürerken yarışmacı adayları şeflerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 4 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 01:50
MasterChef Türkiye 4 Temmuz Pazartesi günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla sürerken yarışmacı adayları şeflerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 4 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar kendileri seçtikleri yemeklerle üst tura yükselmeye çalışıyor.

MasterChef Türkiye yeni bölümü 4 Temmuz Pazartesi günü ekranlara geldi ve yarışmacılar 5 dakikalık süre içinde tüm hünerlerini sergileyerek güzel sunumlar yapmaya çalıştı.

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