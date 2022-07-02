Haberler Magazin MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 2 Temmuz Cumartesi MasterChef 2022 2. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 2 Temmuz Cumartesi MasterChef 2022 2. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin 2. yeni bölümünün ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna MasterChef yeni sezonunun 2. yeni bölümünde en iyi yarışmacıları seçmeye devam ederken; ekranların çok sevilen yarışması MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:00
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 2 Temmuz Cumartesi MasterChef 2022 2. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın sıkıt takipçileri tarafındana araştırılmaya başladı. Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan ve televizyon ekranlarına damgasını vuran MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2022'nin 2. yeni bölümü 2 Temmuz Cumartesi günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF 2022'DE NELER OLUYOR?

MasterChef Türkiye'nin ilk bölümü 1 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi ve yarışmacılar kendilerine verilen süre içinde yemekleri hazırlamak için mücadele etti. Yarışmacılar, yaptıkları yemeklerle bir sonraki tura yükselmek için yarıştı ve beğenilen tabaklar bir üst turun biletini verdi.

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