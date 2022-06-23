Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e gözlüklü gönderme

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve futbolu bırakmasının ardından kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Volkan Demirel ile oyunculuk yapan eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Instagramda 500 binden fazla takipçisi olan Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı ise büyük yankı uyandırdı.

Demirel, güneş gözlüklü bir fotoğrafını paylaşarak eşi Volkan Demirel'e gönderme yaptı.





Volkan Demirel'in yıllarca önce çekilen ve o dönem gündem olan güneş gözlüklü fotoğrafını da paylaşan Zeynep Sever Demirel, fotoğraftaki gözlüğü takarak 'Bakın ne buldum' notunu düştü.

Volkan Demirel de eşinin fotoğraflı göndermesine gülen yüz emojisi koyarak, 'Sayemde modayı takip ediyosun (geriden) biraz da sen tak' yorumu yaptı.

Bu paylaşım sosyal medyada oldukça fazla beğeni topladı.