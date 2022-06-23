Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e gözlüklü gönderme

Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e gözlüklü gönderme

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 500 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı gündem yarattı. Demirel, güneş gözlüklü bir fotoğrafını paylaşarak eşi Volkan Demirel'e gönderme yaptı. Volkan Demirel de eşinin paylaşımına yanıt verdi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:14
Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e gözlüklü gönderme

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve futbolu bırakmasının ardından kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Volkan Demirel ile oyunculuk yapan eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Instagramda 500 binden fazla takipçisi olan Zeynep Sever Demirel'in son paylaşımı ise büyük yankı uyandırdı.

Demirel, güneş gözlüklü bir fotoğrafını paylaşarak eşi Volkan Demirel'e gönderme yaptı.

Volkan Demirel'in yıllarca önce çekilen ve o dönem gündem olan güneş gözlüklü fotoğrafını da paylaşan Zeynep Sever Demirel, fotoğraftaki gözlüğü takarak 'Bakın ne buldum' notunu düştü.

Volkan Demirel de eşinin fotoğraflı göndermesine gülen yüz emojisi koyarak, 'Sayemde modayı takip ediyosun (geriden) biraz da sen tak' yorumu yaptı.

Bu paylaşım sosyal medyada oldukça fazla beğeni topladı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus bileti kesti! Fenerbahçe'de 8 ayrılık...
Mahkemeden emsal karar! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yasal faiziyle iade edilecek
Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti
Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da eleme adayı kim oldu?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Kadın A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 13:06
A Milli Takımımız FIFA sıralamasında yükseldi! A Milli Takımımız FIFA sıralamasında yükseldi! 12:46
TFF'den F.Bahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt! TFF'den F.Bahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt! 12:38
Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza! Fenerbahçe Beko'dan İsmet Akpınar'a yeni imza! 12:23
G.Saray'dan iki yıldızla ilgili önemli açıklama! G.Saray'dan iki yıldızla ilgili önemli açıklama! 11:58
Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı! Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı! 11:54
Daha Eski
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 11:39
G.Saray duyurdu! Transfer raporu ve görüşmeler... G.Saray duyurdu! Transfer raporu ve görüşmeler... 11:26
Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? 11:25
Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti 11:01
KAP'a bildirildi! İşte Okan Buruk'un alacağı maaş KAP'a bildirildi! İşte Okan Buruk'un alacağı maaş 10:57
Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için... Hazırlık maçında transfer görüşmesi! O isim için... 10:38