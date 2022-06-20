NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı aksiyon filmi Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden detayları haberimizde...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.