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SURVIVOR KİM ELENDİ? | 18 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star yeni bölümde adaya veda eden isim...

Survivor'da sona yaklaştıkça artan rekabet devam ederken bir eleme heyecanı daha yaşanacak ve bir isim daha adaya veda edecek. Yeni bölümde 3. ve 4. eleme adaylarının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim açıklanacak. Survivor'un sıkı takipçileri şimdi, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırmayı sürdürürken; 'Survivor'dan kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu?' soruları gündemde yerini aldı. İşte Survivor 2022 18 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölüme dair merak edilenler ve adaya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 10:50
SURVIVOR KİM ELENDİ? | 18 Haziran'da Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star yeni bölümde adaya veda eden isim...

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana geçen yarışmada sona yaklaşırken rekabet de artmış durumda. 18 Haziran Cumartesi günü 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI!
Oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan Nagihan oldu ve kendini korumayı başardı. Ayrıca iletişim ödülünün de sahibi olan Nagihan 3 arkadaşını ödüle götürdü. Dokunulmazlık sembolünü alan Nagihan iletişim ödülüne Adem, Nisa ve Ayşe'yi götürdü. Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlığını Batuhan, ikinci dokunulmazlığını ise Adem kazanmıştı.

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
Eleme adayı olarak 4 isim belirlendi. Survivor'da Ogeday, Berkan, Hikmet ve Nisa eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Sms oylaması sonucunda adaya ve hayallerine veda eden isim Ogeday oldu.

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