Haberler Magazin MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği 2017 yapımı Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 16:31
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Andy Serkis
  • Woody Harrelson
  • Steve Zahn
  • Amiah Miller
  • Terry Notary
  • Gabriel Chavarria
  • Skye Notary
  • Judy Greer
  • Toby Kebbell
  • Phoenix Notary
  • Karin Konoval
  • Ty Olsson
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Weghorst'ta kritik gün! Beşiktaş'a Premier Lig'den alternatif golcü...
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti! Yonca Türkman kimdir?
Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim
Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ne?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
HZ. Yusuf ve Züleyha sorusu gündem oldu!
YKS PUAN HESAPLAMA
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! 16:44
Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! 16:41
Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... 16:39
Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:53
Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! 15:49
Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Resmen açıkladı! 15:42
Daha Eski
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta? 15:12
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 15:00
Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti Başkan Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti 14:54
İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! İşte Göztepe'den ayrılan Di Santo'nun yeni adresi! 14:50
Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı Kolarov futbolu bıraktığını açıkladı 14:47
Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! Calvin Ramsay İngiliz devine imzayı attı! 14:34