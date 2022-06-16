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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Haziran Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor'ın 16 Haziran Perşembe günü yayınlanan yeni bölümümnde haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın ilk eleme adayını da belirledi. Peki, 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ödül oyununu hangi yarışmacılar kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 01:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 16 Haziran Survivor birinci eleme adayı belli oldu!

Survivor 2022'de format değişikliği yaşanırken, takım oyunlarının yerini bireysel oyunlar aldı. Survivor All Star'ın 16 Haziran Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...

16 HAZİRAN SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyununu finalde Adem'i mağlup eden Batuhan kazandı.

16 HAZİRAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu Ogeday, Hikmet, Batuhan ve Berkan kazandı.

16 HAZİRAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, haftanın ilk eleme adayını Berkan olarak belirledi. Berkan böylece bu hafta potaya giden ilk isim oldu.

SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR:

- Batuhan
- Adem
- Ogeday
- Hikmet
- Nagihan
- Nisa
- Ayşe
- Berkan

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