Haberler Magazin EFSANE SÜRÜCÜ (TRADING PAINT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

EFSANE SÜRÜCÜ (TRADING PAINT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Karzan Kader'in üstlendiği 2019 yapımı Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:30
EFSANE SÜRÜCÜ (TRADING PAINT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Efsane Sürücü (Trading Paint) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Efsane Sürücü (Trading Paint) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 yapımı aksiyon filmi Efsane Sürücü (Trading Paint) detayları haberimizde...

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.

EFSANE SÜRÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • John Travolta
  • Shania Twain
  • Toby Sebastian
  • Rosabell Laurenti Sellers
  • Kevin Dunn
  • Jonathan Aidan Cockrell
  • Luanne Stratton
  • Randy Razook
  • Buck Taylor
  • Margaret Bowman
  • Corie Robinson
  • Kurt Deimer
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