Haberler Magazin MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ (TRAIN DRIVER'S DIARY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Makinistin Günlüğü filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ (TRAIN DRIVER'S DIARY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Makinistin Günlüğü filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Milos Radovic'in yönetmen koltuğuna oturduğu Makinistin Günlüğü filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2016 yapımı Makinistin Günlüğü filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 15:56
MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ (TRAIN DRIVER'S DIARY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Makinistin Günlüğü filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Makinistin Günlüğü filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Makinistin Günlüğü filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı dram, komedi filmi Makinistin Günlüğü detayları haberimizde...

MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çalıştığı sırada kazayla birçok insanı ezen bir tren sürücüsünün hikayesi konu ediliyor.

MAKİNİSTİN GÜNLÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Petar Korac
  • Lazar Ristovski
  • Pavle Eric
  • Mirjana Karanovic
  • Nina Jankovic
  • Jasna Duricic
  • Mladen Nelevic
  • Danica Ristovski
  • Jovo Maksic
  • Jovan Ristovski
  • Bojan Dimitrijevic
  • Natasa Markovic
  • Durdina Radic
  • Haris Burina
  • Teodora Ristovski
  • Bojan Zirovic
  • Nenad Ciric
  • Aleksandar Gligoric
  • Branka Šelic
  • Tihomir Stanic
  • Goran Šušljik
  • Jelena Trkulja
  • Nikola Bulatovic
  • Hristina Popovic
  • Slaviša Curovic
  • Marko Bacovic
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