Haberler Magazin ANONİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Anonim filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

ANONİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Anonim filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Andrew Niccol'un yönetmen koltuğuna oturduğu Anonim filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2018 yapımı Anonim filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
ANONİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Anonim filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Anonim filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Anonim filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Anonim detayları haberimizde...

ANONİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

"Anonim" filmi herhangi bir mahremiyetin, cahilliğin veya anonimliğin olmadığı bir dünyada geçer. Bu dünyada şahsi anılarımız kaydedilir ve neredeyse hiç suç işlenemez. Bir dizi çözülmemiş cinayeti çözmeye çalışan dedektif Sal Frieland (Clive Owen), sistemi altüst eden ve ortadan kaybolan bir kadına (Amanda Seyfried) rastlar. Kadının hiçbir kimliği, geçmişi veya kaydı yoktur. Sal, suçun sonunun gelmediğini, aksine daha yeni başlıyor olduğunu fark eder. Kendisi bir sonraki kurban olmadan önce kadını bulmak zorundadır.

ANONİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Clive Owen
  • Amanda Seyfried
  • Mark O'Brien
  • Colm Feore
  • Joe Pingue
  • Jeffrey Men
  • Mayko Nguyen
  • Sonya Walger
  • Sebastian Pigott
  • Rachel Roberts
  • Damon Runyan
  • Iddo Goldberg
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