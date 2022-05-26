SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...
26 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
Ünlüler böylece Justin Bieber konserine gitmeye hak kazandı..
ÜNLÜLER
Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa