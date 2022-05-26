Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı ekranlara geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 26 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde oynanan ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 00:19
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

26 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Ünlüler böylece Justin Bieber konserine gitmeye hak kazandı..

ÜNLÜLER

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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