SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

26 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Ünlüler böylece Justin Bieber konserine gitmeye hak kazandı..

ÜNLÜLER

Adem

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

GÖNÜLLÜLER

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa