Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

Survivor'da heyecan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorgulamalarını sürdürürken; 22 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 3. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 22 Mayıs Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 11. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı ada konseyine gidecek ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 3. eleme adayı, Hikmet oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

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