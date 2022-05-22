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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 22 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 3. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 23:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 22 Mayıs Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 11. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı ada konseyine gidecek ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 3. eleme adayı, eleme konseyinin yapılmasının ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlendi.

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