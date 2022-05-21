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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 21 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 2. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 00:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 21 Mayıs Cumartesi yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu.

SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabet içinde geçti. Dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu. Bu sonuçla Ünlüler eleme konseyine gitti.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Ayşe 2. eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu.

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