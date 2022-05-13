SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 13 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununda rekabet üst düzeye çıktı. Peki, Survivor 13 Mayıs dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyununu 2-0 kazanan Ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı ada konseyine gidecek ve eleme adayını belirleyecek.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz günlerde yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu. Dördüncü eleme adayı ise yapılacak olan konsey sonucunda belli olacak.