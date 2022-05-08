Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yeni bölümde doruğa çıkacak. Bu akşam Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 4. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin bu akşamki yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlığı oynanacak ve kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, 8 Mayıs Pazar günü dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? Survivor'da haftanın 4. eleme adayı kim olacak, haftanın eleme adayları kim? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 8 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa oldu. Haftanın 3. eleme adayı ise Berkan oldu.

7 MAYIS SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

7 MAYIS ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın üçüncü eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa

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