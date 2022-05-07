Haberler Magazin Kardashian diyeti tartışma konusu oldu! "Kilo aldırabilir"

Kardashian diyeti tartışma konusu oldu! "Kilo aldırabilir"

ABD'nin ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'ın yaptığı diyet Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma konusu oldu. Diyetisyenler karbonhidratsız diyetin uzun dönemde kilo aldıracağını söyledi. Kardashian, MET Gala’da giydiği Marilyn Monroe elbisesine sığmak için karbongidratsız diyet yapmıştı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:23
Kardashian diyeti tartışma konusu oldu! "Kilo aldırabilir"

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, bu hafta New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel etkinliği MET Gala'da giydiği Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun ünlü elbisesine sığabilmek için şeker ve karbonhidratı keserek üç haftada 7 kilo verdi. Ancak beslenme uzmanları, bu diyetin sağlık açısından sakıncalı olduğunu söyledi. ABD'de Long Island Üniversitesi'nden Dr Deborah Salvatore, Kardashian'ın şok diyetinin daha sonra kilo aldırabileceği konusunda uyardı.

'KADEMELİ AZALTILMALI'

Dr. Salvatore, "Çoğu zaman hızlı kilo kaybı, su kaybından kaynaklanır. Bu tür diyetler sürdürülebilir değildir ve uzun vadede kilonun fazlasıyla geri gelmesine neden olabilir" dedi. Salvatore, sıkı diyetler yerine sürdürülebilir beslenme değişikliklerinin sağlıklı ve kalıcı kilo kaybını sağladığını ifade etti. Hızlı kilo vermenin metabolizmayı yavaşlatacağını belirten uzmanlara göre zayıflamanın en iyi yolu, kaloriyi kademeli azaltmak ve düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor.

3 HAFTADA 7 KİLO

Kardashian, ilk denemede ikonik elbisenin kendisine uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi kırmızı halıda birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söylemişti.

3 hafta içinde 7 kilo verdiğini söyleyen yıldız, "Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım." demişti.

DİĞER
Ayşegül Yıldız paylaştı İbrahim Tatlıses’in prensesi Elif Ada’ya yorum yağdı! "Babasının kopyası"
Jose Mourinho Trabzonspor hakkında söyledikleriyle haklı çıktı
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ünlü Fransız aktör Depardieu Türkiye'ye geldi!
İrem Tuncer kimdir? Nereli ve kaç yaşıda? İrem Tuncer'in mesleği ne?
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
GREEN CART SONUÇLARI
Msü tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği! Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği! 14:13
Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship 13:56
İşte Chelsea'nin yeni patronu! İşte Chelsea'nin yeni patronu! 13:32
Ağaoğlu’ndan Hatayspor’a teşekkür! Ağaoğlu’ndan Hatayspor’a teşekkür! 13:31
Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? 13:28
Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden... Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden... 13:12
Daha Eski
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi! Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Suarez dünya devi sıraya girdi! 13:02
Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 12:26
76ers ve Mavericks farkı bire indirdi! 76ers ve Mavericks farkı bire indirdi! 12:12
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:07
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler! 12:07
Mert Hakan CSKA'ya transfer olacak mı? Menajeri konuştu! Mert Hakan CSKA'ya transfer olacak mı? Menajeri konuştu! 11:56