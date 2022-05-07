Kardashian diyeti tartışma konusu oldu! "Kilo aldırabilir"

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, bu hafta New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel etkinliği MET Gala'da giydiği Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun ünlü elbisesine sığabilmek için şeker ve karbonhidratı keserek üç haftada 7 kilo verdi. Ancak beslenme uzmanları, bu diyetin sağlık açısından sakıncalı olduğunu söyledi. ABD'de Long Island Üniversitesi'nden Dr Deborah Salvatore, Kardashian'ın şok diyetinin daha sonra kilo aldırabileceği konusunda uyardı.

'KADEMELİ AZALTILMALI'

Dr. Salvatore, "Çoğu zaman hızlı kilo kaybı, su kaybından kaynaklanır. Bu tür diyetler sürdürülebilir değildir ve uzun vadede kilonun fazlasıyla geri gelmesine neden olabilir" dedi. Salvatore, sıkı diyetler yerine sürdürülebilir beslenme değişikliklerinin sağlıklı ve kalıcı kilo kaybını sağladığını ifade etti. Hızlı kilo vermenin metabolizmayı yavaşlatacağını belirten uzmanlara göre zayıflamanın en iyi yolu, kaloriyi kademeli azaltmak ve düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor.

3 HAFTADA 7 KİLO

Kardashian, ilk denemede ikonik elbisenin kendisine uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi kırmızı halıda birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söylemişti.

3 hafta içinde 7 kilo verdiğini söyleyen yıldız, "Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım." demişti.