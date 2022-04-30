SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 30 Nisan Cumartesi yayınlanan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu.
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa