SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Adada kıyasıya rekabete son veda eden isim Gökhan Keser olmuştu. Survivor'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın açıklamaları dikkat çekti. Adem Kılıççı, yaptığı açıklamada daha fazla hırslandığını açıkladı. Öte yandan yeni bölümde eğlenceli bir yarışma da dikkat çekti. Arkadaşlarınıza sorduk isimli yarışmada eğlenceli anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survior'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde arkadaşlarınıza sorduk oyunu oynanacak. Oyunun kazananı belli olunca haberimizde yer alacak.