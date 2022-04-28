Haberler Magazin SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

2022 Survivor All Star'da heyecan dorukta... Survivor'un en eğlenceli oyunlarından biri olan arkadaşlarınıza sorduk oyunu ile izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Arkadaşlarınıza sorduk oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:00
SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Adada kıyasıya rekabete son veda eden isim Gökhan Keser olmuştu. Survivor'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın açıklamaları dikkat çekti. Adem Kılıççı, yaptığı açıklamada daha fazla hırslandığını açıkladı. Öte yandan yeni bölümde eğlenceli bir yarışma da dikkat çekti. Arkadaşlarınıza sorduk isimli yarışmada eğlenceli anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survior'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde arkadaşlarınıza sorduk oyunu oynanacak. Oyunun kazananı belli olunca haberimizde yer alacak.

DİĞER
Burcu Özberk kırmızı ruju ve dekolteli kıyafetiyle çok beğenildi! "Yandı buralar tam bir afet!"
İspanyolların ünlü gazetesi Marca: Trabzonspor İstanbul’un ebedi egemenliğine meydan okuyor
Fenerbahçe'den Pepa hamlesi!
Menajeri açıkladı! "F.Bahçe kulübüyle görüştü"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ne?
Yürümekte zorlanan Kadir İnanır'a sevgilisi yardım etti
ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 11:47
Fenerbahçe'den Pepa hamlesi! Fenerbahçe'den Pepa hamlesi! 11:43
Golden State ve Milwaukee yarı finalde! Golden State ve Milwaukee yarı finalde! 11:13
Trabzonspor Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Trabzonspor Ağaoğlu ile ayağa kalktı! 11:05
Mane açıkladı! "Ramazan ayında..." Mane açıkladı! "Ramazan ayında..." 10:59
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! 10:19
Daha Eski
Ismael'in büyük ikilemi! Kadroda düşünmüyor ama... Ismael'in büyük ikilemi! Kadroda düşünmüyor ama... 10:18
Mostafa'nın transferine Zamalek engeli! Mostafa'nın transferine Zamalek engeli! 09:48
Alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek Alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek 08:14
Tek tek isim verdi! "En kısa sürede yollar ayrılmalı" Tek tek isim verdi! "En kısa sürede yollar ayrılmalı" 07:55
Menajeri açıkladı! "F.Bahçe kulübüyle görüştü" Menajeri açıkladı! "F.Bahçe kulübüyle görüştü" 06:32
İşte Aslan'ın hedefindeki yıldızlar! İşte Aslan'ın hedefindeki yıldızlar! 00:23