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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 24 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor yeni bölüme ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 24 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 24 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı...

24 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI | HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI

Survivor All Star 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 24 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının ada konseyinde yaptığı oylama sonucu haftanın üçüncü eleme adayı Barış oldu. Haftanın ilk iki eleme adayı ise Gökhan ile Evrim olmuştu.

ÜNLÜLER

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

GÖNÜLLÜLER

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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