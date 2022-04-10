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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi ve heyecan doruğa çıktı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından iki eleme adayı belirlenirken, haftanın 3. eleme adayı merak konusu oldu. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış olurken ikinci eleme adayı Survivor Gizem oldu. Peki, 10 Nisan Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ve 3. eleme adayı hakkında merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 00:20
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan son sürat devam ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi! Survivor'da haftanın 3. eleme adayı şimdiden merak edilenler arasında yer aldı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem oldu. Peki, 10 Nisan Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

10 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıyasıya rekabet içinde geçen mücadeleyi kazanan taraf Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununundan mağlup ayrılan Ünlüler takımı ada konseyine gitti ve haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

Yapılan oylama sonucunda takım arkadaşlarından en çok oyu alan Parviz, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı oldu.

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