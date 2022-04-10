SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Nisan Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan son sürat devam ediyor. 10 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi! Survivor'da haftanın 3. eleme adayı şimdiden merak edilenler arasında yer aldı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem oldu. Peki, 10 Nisan Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

10 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıyasıya rekabet içinde geçen mücadeleyi kazanan taraf Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununundan mağlup ayrılan Ünlüler takımı ada konseyine gitti ve haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.



Yapılan oylama sonucunda takım arkadaşlarından en çok oyu alan Parviz, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı oldu.