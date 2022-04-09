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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 9 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 9 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 19:10
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak. Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Peki 9 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyi yapılacak ve haftanın ikinci eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak oylama sonrasında netlik kazanacak.

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