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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Nisan Survivor 2. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 9 Nisan kim kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu?, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 9 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 01:10
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Nisan Survivor 2. eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 9 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki 9 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu.

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