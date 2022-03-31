Bir Zamanlar Çukurova 130. SON BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.

Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir…

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 130. YENİ BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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