Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda edecek?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda edecek?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 20 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Peki, 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda edecek? Survivor 20 Mart konseyde neler yaşanacak? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 17:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 20 Mart Survivor All Star'da adaya kim veda edecek?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 20 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak.

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA EDECEK? 20 MART

Survivor All Star'da yayınlanacak yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

DİĞER
Magazin gündeminden düşmüyor! 59 yaşındaki Seda Sayan aşk sarhoşu! 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş dans etti
Afrika'dan Avrupa'ya göç ederken İstanbul'da mola veren leylekler için yem dağıtıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor