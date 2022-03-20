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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, ikinci çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Kızları Lalin'e bir kız kardeş geleceğini duyuran ünlü çiftin bebeklerini ne zaman kucaklarına alacağı, adının ne olacağı merak ediliyor. Kameralara yakalanan Kenan İmirzalıoğlu ise ikinci çocukları hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 12:44
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor. Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Peki Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebekleri ne zaman dünyaya gelecek? Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin adı ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

İkinci kez kız babası olacak olan Kenan İmirzalıoğlu merak edileni açıkladı. Kenan İmirzalıoğlu'ndan yeni açıklama...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

İkinci kez baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Dijital platformda yayınlanacak bir diziyle setlere döneceğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Yok öyle bir şey arkadaşlar, bir projeye başladığım yok" dedi. Yeni doğacak çocuğuna ne isim vereceği sorulan İmirzalıoğlu, "İsim konusu belli olmadı arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar" yanıtını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Kenan İmirzalıoğlu, daha önce Ulus'ta görüntülenmiş ve İkinci kez baba olmaya hazırlanan oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlele paylaşmıştı:

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

"Sinem'in sağlığı iyi. Mayıs sonu gibi inşallah Allah tamamına erdirecek, kızımızı kucağımıza alacağız" dedi. Heyecanlı olduklarını belirten ünlü oyuncu, kızlarına koyacakları isime henüz karar vermediklerini söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Hamile eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için hiç bir masraftan kaçınmayan Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'daki evlerini de daha büyük bir ev ile değiştirmişti.

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