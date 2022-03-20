Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.
6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor. Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde yeni doğacak kızını kucağına almak için gün sayıyor.