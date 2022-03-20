Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunu adını ne olacak? Kenan İmirzalıoğlu merak edilenleri açıkladı...

İkinci kez baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Dijital platformda yayınlanacak bir diziyle setlere döneceğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Yok öyle bir şey arkadaşlar, bir projeye başladığım yok" dedi. Yeni doğacak çocuğuna ne isim vereceği sorulan İmirzalıoğlu, "İsim konusu belli olmadı arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar" yanıtını verdi.