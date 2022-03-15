📺Üç Kız Kardeş 4. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 15 Mart Salı günü ekranlara gelen 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 4. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan, Türkan'ı zorluyor!

Türkan ailesinin yanına gider. Bir gariplik olduğunu anlayan anne ve babası hem kızları hem de damatlarıyla konuşur. Türkan ise büyük bir keder içindedir. Somer'in soğukluğu onu günden güne eritmektedir. Somer'in Türkan'dan boşanmak istediğini duyan Rüçhan ise çılgına döner. Türkan'ı yine zor günler beklemektedir.

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Türkan, Somer ile arasını düzeltmeye başlıyor!

Tüm olayların arasında kalan Türkan ne yapacağını bilemez bir haldedir. Çaresizliği ve masumiyeti yüzüne vurmuşken Somer de bu duruma kayıtsız kalamaz. Yavaş yavaş Türkan'a ısınmaya başlar. Rüçhan'ın ise bambaşka planları vardır.

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Derya, Hakan'a olan hayranlığını gizleyemiyor

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

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