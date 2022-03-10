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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 10 Mart ödül oyununun galibi kim oldu?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın 10 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde ödül oyununun sahibi merak ediliyor. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 10 Mart, Survivor All Star ödül oyunu izle gibi ifadeler de yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 10 Mart ödül oyununun galibi kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 17:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 17:38
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 10 Mart ödül oyununun galibi kim oldu?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 10 Mart Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MART

Survivor All Star'da yyınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında ödül oyunu rekabeti yaşanacak. Ödül oyununu kazanan ekip belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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