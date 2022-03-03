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SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU! 3 Mart Perşembe birleşme partisi oyununu hangi takım kazandı

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Adaya son veda eden isim olan Aşkım'ın ardından yeni bir süreç başlıyor. Hem sürgün adasının kalktığı hem de peş peşe elemelerin olacağı önümüzdeki yeni süreç öncesi birleşme partisi oyunu oynanacak. Bu yarışmayı kazanan kişi birleşme partisini görmeyi garantileyecek. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 14:42
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU! 3 Mart Perşembe birleşme partisi oyununu hangi takım kazandı

Survivor 2022'de Aşkım'ın vedasının ardından yeni bir döneme geçiliyor. Hem sürgün adasının kalktığı hem de peş peşe elemelerin olacağı önümüzdeki yeni süreç öncesi birleşme partisi oyunu oynanacak. Bu yarışmayı kazanan kişi birleşme partisini görmeyi garantileyecek.

SURVİVOR 2022 FRAGMANI
Barış'ın takımdan ayrı takılması üzerine diğer yarışmacılar ondan bir açıklama yapmasını bekleyecek. Barış da ateş başında takım arkadaşlarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Tüm yarışmacıların bireysel performanslarını ortaya koyacağı birleşme partisi oyununda bazı yarışmacılar ise büyük tehlike atlatacak. Parkurda düşen Sercan Yıldırım'ın durumu ise yeni bölümde netleşecek. Sercan son iletişim oyununda da yüksekten düşerek sakatlık atlatmıştı.


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