SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU! 3 Mart Perşembe birleşme partisi oyununu hangi takım kazandı

Survivor 2022'de Aşkım'ın vedasının ardından yeni bir döneme geçiliyor. Hem sürgün adasının kalktığı hem de peş peşe elemelerin olacağı önümüzdeki yeni süreç öncesi birleşme partisi oyunu oynanacak. Bu yarışmayı kazanan kişi birleşme partisini görmeyi garantileyecek.

SURVİVOR 2022 FRAGMANI

Barış'ın takımdan ayrı takılması üzerine diğer yarışmacılar ondan bir açıklama yapmasını bekleyecek. Barış da ateş başında takım arkadaşlarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Tüm yarışmacıların bireysel performanslarını ortaya koyacağı birleşme partisi oyununda bazı yarışmacılar ise büyük tehlike atlatacak. Parkurda düşen Sercan Yıldırım'ın durumu ise yeni bölümde netleşecek. Sercan son iletişim oyununda da yüksekten düşerek sakatlık atlatmıştı.



