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Gökçe Bahadır evlendi! İşte gelinliğinin fiyatı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi. Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu. Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı da dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:19 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:19
Gökçe Bahadır evlendi! İşte gelinliğinin fiyatı!

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır evlendi! İşte gelinliğinin fiyatı!

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Gökçe Bahadır evlendi! İşte gelinliğinin fiyatı!

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Gökçe Bahadır evlendi! İşte gelinliğinin fiyatı!

Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.

'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

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