Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm tek parça izle 📺 atv Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 125. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

👉 Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm İZLE

👉 Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

HAKAN, KUMPASTAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARIYOR

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

👉 Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm İZLE

👉 Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ÇUKUROVA'DA YAYILIYOR

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

👉 Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm İZLE

👉 Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

FİKRET BEYRUT'TA MEHMET'İ ARAŞTIRIYOR

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

👉 Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm İZLE

👉 Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin)

👉 Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm İZLE

👉 Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLA