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Engin Günaydın kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle görüntülendi!

Birçok ünlü dizide aldığı rolle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Günaydın, önceki akşam Arnavutköy'de kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile objektiflere yakalandı. Ünlü oyuncu, kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile görüntülenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:41
Engin Günaydın kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle görüntülendi!

Birçok başarılı projede rol almış olan oyuncu Engin Günaydın, önceki akşam sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Akşam'da yer alan habere göre kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Günaydın, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncu Günaydın, görüntü alındığı için sevgilisi ile arasına mesafe koyarak yürümeye devam etti.

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşayan Günaydın, konuşmayı istemedi. Engin Günaydın, kız arkadaşı ile beraber taksiye binip evinin yolunu tuttu. Engin Günaydın, son olarak rol aldığı "10 Bin Adım" isimli dizisiyle ilgili konuştu. Günaydın, "Diziye gelen tepkiler çok güzeldi. Yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum" dedi.

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