Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Survivor All Star 2022

Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden sürüyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor'da geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Ayşıl adaya veda eden isim olmuştu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümdeki dokunulmazlık oyunu merakla beklenirken; Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanacak oyunu kaybeden takım, sürgün adasına göndereceği yarışmacıyı belirleyecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımında Adem ilk yarışına çıkacak. Yarışmanın galibi bölüm sonunda belli olacak.

Yasin ise oyun esnasında sakatlık yaşıyor. Fragmanı izleyenler Yasin'e ne olduğunu merak ediyor.