📺Yalnız Kurt 1. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt ilk bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA İZLE Yalnız Kurt FULL İZLE)

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluştu. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yarattı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

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YALNIZ KURT KONUSU

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

atv ekranlarında cuma izleyiciyle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT 1. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE