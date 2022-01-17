Destan 7. bölüm ne zaman? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan'da taht oyunları bozulacak mı?

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak 7. bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı.

'Destan'da bu hafta; Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

AKKIZ VE BATUGA'NIN TEHLİKELİ PLANI

Çolpan Hatun, teginler Kaya ve Temur'u serbest bırakmak için Alpagu Han'dan fidye talep eder. Kendi isteği ile saraya dönerek canını tehlikeye atan Akkız, Batuga'nın tüm itirazlarına rağmen Balamir'in planını bozmak için harekete geçer.

BALAMİR'İN TUZAĞI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Alpagu Han ise oğullarını kurtardıktan sonra Akkız'ı ortadan kaldırmaya karar verir. Akkız ve Batuga, Balamir'in av toyunda kurduğu tuzağı bozmak için Yaman'dan yardım alır. Akkız pusuyu ortaya çıkarıp Balamir'in oyununu bozunca, Alpagu Han'ın gözüne girer. Alpagu Han'ın "Dile benden ne dilersen" sözleri üzerine Akkız, Batuga'nın yanında kalmak istediğini söyler.

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…



