📺 Gönül Dağı 47. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA İZLE

Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir? İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri ve izleme linki...



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GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?



GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM:



