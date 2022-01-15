Haberler Magazin 📺 Gönül Dağı 47. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA İZLE

📺 Gönül Dağı 47. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA İZLE

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 47. bölüm full izle bilgileri araştırılıyor. Gönül Dağı dizisinin 47. bölümünde Ramazan ve Asuman arasında yaşananlar gündem oldu. İşte Gönül Dağı 47. bölüm bilgileri ve izleme linki...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 01:36
📺 Gönül Dağı 47. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA İZLE

Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir? İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri ve izleme linki...

👉 GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

👉 GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN



GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM:

DİĞER
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı!
Bursa'yı karıştırdı! Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" diyen alkollü sürücü gözaltına alındı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor